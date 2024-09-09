Иван Сергеев официально внесён в заявку на матчи РПЛ за «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в официальную заявку экс-нападающего «Зенита» Ивана Сергеева на матчи Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

Сергеев присоединился к самарскому клубу 5 сентября, подписав контракт с клубом на три года. В команде он будет выступать под 13-м номером. Ранее Иван уже выступал за «Крылья Советов».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 26 игр в РПЛ, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Всего за сине-бело-голубых Иван Сергеев сыграл 93 матча, в которых забил 30 голов и отдал 15 результативных передач, а также завоевал семь трофеев. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.