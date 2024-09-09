Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Сергеев официально внесён в заявку на матчи РПЛ за «Крылья Советов»

Иван Сергеев официально внесён в заявку на матчи РПЛ за «Крылья Советов»
Комментарии

Самарские «Крылья Советов» внесли в официальную заявку экс-нападающего «Зенита» Ивана Сергеева на матчи Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

Сергеев присоединился к самарскому клубу 5 сентября, подписав контракт с клубом на три года. В команде он будет выступать под 13-м номером. Ранее Иван уже выступал за «Крылья Советов».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 26 игр в РПЛ, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Всего за сине-бело-голубых Иван Сергеев сыграл 93 матча, в которых забил 30 голов и отдал 15 результативных передач, а также завоевал семь трофеев. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Успешные возвращения воспитанников в топ-клубы РПЛ. Какое было лучшим?
Рейтинг
Успешные возвращения воспитанников в топ-клубы РПЛ. Какое было лучшим?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android