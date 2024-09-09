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Голкипер «Ливерпуля» Келлехер выразил недовольство трансфером Мамардашвили в клуб

Голкипер «Ливерпуля» Келлехер выразил недовольство трансфером Мамардашвили в клуб
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Вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер выразил своё разочарование решением клуба подписать грузинского голкипера Георгия Мамардашвили за £ 30 млн. Ирландец давно заявлял о своём желании стать основным вратарём, но этот трансфер, по его словам, уменьшает его шансы на эту роль.

«Я чётко дал понять в последние несколько лет, что хочу уйти и стать номером один (Летом «Ливерпуль» отклонил предложение от клуба «Ноттингем Форест»). Клуб принял решение подписать вратаря [Мамардашвили], что выглядит так, будто они решили двигаться в другом направлении. Мои амбиции ясны. Я достаточно хорош, и я хочу играть каждую неделю», — приводит слова Келлехера Evening Standart.

Напомним, «Ливерпуль» официально объявил о подписании 23-летнего грузинского вратаря из «Валенсии». Голкипер присоединится к английскому клубу перед началом сезона-2025/2026, а до этого продолжит выступать за «летучих мышей».

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