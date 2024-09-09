Вратарь «Динамо» Лещук: «Зенит» и в этом сезоне будет допускать какие-то ошибки

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможных ошибках «Зенита» в нынешнем сезоне и и о соперничестве с командами РПЛ. Игрок пообщался с корреспондентом «Чемпионата» на торжественной церемонии открытия выставки-инсталляции «Стена болельщиков» в музее «Динамо».

«Бороться можно с любой командой. «Зенит» в прошлом сезоне неожиданно терял очки. Думаю, что и в этом сезоне они будут допускать какие-то ошибки. Это нормально. Каждый человек, каждая команда допускают ошибки. Главное — самим не ошибаться, не терять очки. Смотреть на себя — и всё будет хорошо. В итоге потом посмотрим, где мы будем находиться», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

28-летний голкипер Игорь Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо», за главную команду бело-голубых выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету Лещука 20 матчей за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, шесть встреч вратарь отыграл «на ноль».