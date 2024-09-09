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Ханси Флик признан лучшим тренером Примеры в августе

Ханси Флик признан лучшим тренером Примеры в августе
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером испанской Примеры по итогам прошедшего августа. Об этом сообщает официальный сайт испанского чемпионата.

Немецкий специалист одержал четыре победы в четырёх матчах в чемпионате Испании с разницей мячей 13:3 (соотношение забитых/пропущенных). «Барселона» обыграла «Валенсию» (2:1), «Атлетик» из Бильбао (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).

Флик возглавил сине-гранатовых перед текущим сезоном, заменив Хави Эрнандеса. На победу в номинации также претендовали Луис Гарсия («Алавес») и Марселино Тораль («Вильярреал»). В матче 5-го тура каталонский клуб сыграет в гостях у «Жироны». Матч пройдёт 15 сентября в 17:15 мск.

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