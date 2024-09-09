«Ему нужно будет доказывать». Экс-игрок «Локомотива» Саркисян — о переходе Севикяна в клуб

Бывший игрок московского «Локомотива» Альберт Саркисян поделился мнением о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в столичный клуб на правах аренды.

«Пока тяжело что-то говорить о перспективах Севикяна в «Локомотиве». Всё-таки в своём предыдущем клубе он был в других условиях. Ему нужно будет доказывать. Это нормальный процесс, когда ты переходишь в новую команду, особенно в такую, как «Локомотив». У железнодорожников сейчас хорошая и здоровая конкуренция. Сезон покажет, как Эдгар проявит себя здесь. Если на протяжении двух-трёх месяцев Севикян будет хорошо выступать, то можно сказать, что его переход — усиление», — приводит слова Саркисяна Legalbet.

Первую половину сезона-2023/2024 крайний нападающий провёл в «Пари НН». В январе 2024 года Севикян перешёл в «Ференцварош». В составе клуба из Будапешта он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.