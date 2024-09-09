Экс-игрок «Цюриха» Симонян дал советы Миранчуку для быстрой адаптации в Швейцарии

Бывший полузащитник «Цюриха» Артём Симонян дал советы экс-игроку «Локомотива» Антону Миранчуку для быстрой адаптации в Швейцарии.

«Самое важное для Антона — как можно быстрее выучить французский. Там на нём говорят все. В Швейцарии три официальных языка, но Сьон относится к французской части. Там очень спокойный ритм жизни, если сравнивать с Москвой, где играл Антон. Думаю, проблем быть не должно, парень он коммуникабельный. Должен адаптироваться спокойно.

Также надо знать, что командой последнее время управлял сын президента команды, парень достаточно молодой. Я с ним лично знаком. Могу сказать, что он и отец обладают взрывным характером, но оба очень позитивные и добрые люди! В этом плане надо будет адаптироваться. Метод управления командой сильно отличается от «Локомотива», как мне кажется», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.