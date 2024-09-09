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Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
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Франция – Бельгия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнется в 21:45

Франция — Бельгия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45
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Сегодня, 9 сентября, в матче 2-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Франции и Бельгии. Команды будут играть на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе 2 Лиги A также выступят сборные Израиля и Италии. Очный матч национальных команд начнётся также в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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