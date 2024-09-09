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Главе российского МИД Сергею Лаврову подарили футболку с подписью Винисиуса Жуниора

Главе российского МИД Сергею Лаврову подарили футболку с подписью Винисиуса Жуниора
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Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра подарил главе МИД России Сергею Лаврову футболку с подписью игрока южноамериканской национальной команды и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Видео доступно в телеграм-канале «ТАСС».

«Она подписана Винисиусом Жуниором, одним из игроков нашей сборной», – приводит слова министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйры информационное агентство ТАСС.

Сергей Лавров является болельщиком московского «Спартака». Встреча двух министров состоялась в Эр-Рияде. Это также жест уважения к Лаврову со стороны бразильского народа, поскольку Жуниор является одной из самых популярных фигур в стране. Напомним, форвард Винисиус является претендентом на «Золотой мяч».

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