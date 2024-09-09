Экс-игрок «Цюриха» Симонян: для Миранчука Швейцария может стать трамплином в карьере

Бывший футболист «Цюриха» Артём Симонян высказался о перспективах Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне» и о его возможном будущем в европейских лигах.

«У Антона уровень сильного футболиста, что позволило бы ему играть в топ-пять. Но Швейцарская лига, даже несмотря на возраст Антона, может стать трамплином для его карьеры. Одно дело играть в России, а другое — в Европе. В Швейцарии молодые футболисты после половины сезона уже уезжают в Германию.

У Антона солидный возраст, но лет семь впереди есть. Один хороший сезон в «Сьоне» может помочь ему уехать в более сильную лигу. Но не стоит об этом думать, потому что надо хорошо подготовиться и проявить себя. Желаю ему удачи и чтобы играл без травм», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.