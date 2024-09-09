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Экс-игрок «Цюриха» Симонян: возможно, Миранчуку будет немного скучно в Швейцарии

Экс-игрок «Цюриха» Симонян: возможно, Миранчуку будет немного скучно в Швейцарии
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Бывший полузащитник «Цюриха» Артём Симонян высказался о перспективах экс-игрока «Локомотива» Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне».

«Я играл против «Сьона». Это хороший соперник. Да и уровень лиги хороший, с высоким уровнем сопротивления. Есть очень классные иностранные и местные футболисты. Стадион, как и город, находится в горах. Достаточно красивое место — три часа до Цюриха. Возможно, ему будет немного скучновато там, но он уже играл в Эстонии, так что у него есть опыт игры за границей.

Я сам жил в Цюрихе, это достаточно активный город. После Питера было скучно, а в Москве образ жизни отличается. Но думаю, что у Антона не будет проблем и он сможет продемонстрировать уровень игры», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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