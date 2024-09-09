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Игрок «Барселоны» Берналь перенёс операцию на колене и выбыл на год

Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь успешно перенёс операцию на левом колене. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба в социальной сети X.

17-летний хавбек сине-гранатовых получил серьёзное повреждение в игре 3-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» 27 августа. У футболиста диагностировали повреждение передней крестообразной связки и наружного мениска. Операцию провёл доктор Жоан Карлес Монльяу под наблюдением медицинской службы клуба. Ожидаемый срок восстановления игрока составляет 12 месяцев.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах в Примере, в которых не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.