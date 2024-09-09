Тренер вратарей «Локомотива» Хапов оценил перспективы Сафонова и Худякова в Европе

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов, ранее работавший в тренерском штабе Гуса Хиддинка, поделился мнением о перспективах российских вратарей Матвея Сафонова и Даниила Худякова, которые уехали выступать в европейские клубы.

— Наши голкиперы Матвей Сафонов и Даниил Худяков уехали выступать в Европу. Какие перспективы у них видите?

— Раз их пригласили, значит, у них есть все качества. Особенно у Матвея Сафонова. «ПСЖ» – это суперклуб. Раз Матвея взяли за большие деньги, значит, на него рассчитывают. Сафонов – сильный, качественный вратарь. У нас сложился такой стереотип, что если россиянин уедет за границу, то не будет играть. Я думаю, он ни в чём не уступает иностранным голкиперам. Понятно, что есть свои нюансы: имя Доннаруммы, как примет Матвея раздевалка. Всё от него зависит. Но то, что у Сафонова есть все качества, чтобы стать основным вратарём, это точно.

— Видели игры Сафонова?

— Видел его дебютный матч. Но главное, как он проявляет себя на тренировках. Всё смотрится по тренировкам. Он должен выглядеть лучше первого номера, чтобы играть. А так, конечно, ему будут давать шансы, но, чтобы стать основным голкипером, ему надо потерпеть, влиться в команду, чтобы ребята видели, что если он стоит на воротах, то сзади будет всё надёжно. Это очень важно.

— А какие перспективы у Худякова в «Штурме»?

— Даня давно хотел поехать в Европу. Это была его мечта. Он попал в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов. Ему здесь было сложновато, потому что он проиграл конкуренцию Лантратову, а ему нужно было играть. Раз он со своими агентами так решил, я его только поддержал. Мы были с ним на связи. Я ему пожелал, чтобы всё сложилось, чтобы он проявил себя. У него тоже есть для этого все качества. Худяков – молодой, перспективный вратарь. В Европе таких любят, — приводит слова Хапова «Евро-Футбол.Ру».