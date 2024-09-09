Хавбек «Аль-Хиляля» Невеш считает, что футбол в Саудовской Аравии не уступает европейскому

Опорный полузащитник «Аль-Хиляля» и сборной Португалии Рубен Невеш считает, что футбол в Саудовской Аравии развит на уровне европейского.

— Футбол в Саудовской Аравии слабее европейского?

— Я советую всем, кто так считает, посмотреть футбол в Саудовской Аравии. Могу сказать, что, судя по данным моего GPS, я бегаю больше, чем в Англии – разница в том, что я делаю это при температуре 40 градусов. Чувствую, что нахожусь в отличной физической форме, как и Криштиану.

— Сможет ли Криштиану забить 1000 голов?

— В случае с Роналду возможно всё, – приводит слова Невеша издание BBС Sport.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.