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Заур Хапов рассказал, как Лантратов отреагировал на свои ошибки в матче с «Краснодаром»

Заур Хапов рассказал, как Лантратов отреагировал на свои ошибки в матче с «Краснодаром»
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Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов заявил, что вратарь Илья Лантратов не переживает из‑за совершенных ошибок в матче с «Краснодаром» и находится в отличном психологическом состоянии.

— По поводу последней игры Лантратова. Это стечение обстоятельств? Нет потери кредита доверия?
— Кредит доверия есть. Это наш ведущий игрок. Он очень много выручал и приносил очки команде. Ничего страшного нет, у всех такие ошибки бывают. Это техническая ошибка, но не системная. Мы всё проанализировали. Он в очень хорошем состоянии.

— Он не переживает по этому поводу?
— Нет. Мы поговорили, всё хорошо. Поняли, где он был немного не прав. Он в отличном и в психологическом, и в психическом состояниях. Всё нормально, — приводит слова Заура Хапова «Матч ТВ».

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