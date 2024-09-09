Заур Хапов рассказал, как Лантратов отреагировал на свои ошибки в матче с «Краснодаром»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов заявил, что вратарь Илья Лантратов не переживает из‑за совершенных ошибок в матче с «Краснодаром» и находится в отличном психологическом состоянии.

— По поводу последней игры Лантратова. Это стечение обстоятельств? Нет потери кредита доверия?

— Кредит доверия есть. Это наш ведущий игрок. Он очень много выручал и приносил очки команде. Ничего страшного нет, у всех такие ошибки бывают. Это техническая ошибка, но не системная. Мы всё проанализировали. Он в очень хорошем состоянии.

— Он не переживает по этому поводу?

— Нет. Мы поговорили, всё хорошо. Поняли, где он был немного не прав. Он в отличном и в психологическом, и в психическом состояниях. Всё нормально, — приводит слова Заура Хапова «Матч ТВ».