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«Торпедо» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 9-го тура Первой лиги

Закончился матч 9-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок. Встреча завершилась вничью — 2:2.

На восьмой минуте гол забил полузащитник «Арсенала» Артём Попов. На 35-й минуте нападающий «Торпедо» Аршак Корян сравнял счёт. На 39-й минуте голом отметился нападающий тульской команды Сергей Ткачёв. На 42-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Алексей Бердников, установив окончательный счёт встречи – 2:2.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17).

В следующем туре «Торпедо» примет у себя калининградскую «Балтику». Тульский «Арсенал» также примет на своём поле «Урал».