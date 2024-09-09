Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 9-го тура Первой лиги

«Торпедо» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 9-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч 9-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Попов – 8'     1:1 Корян – 35'     1:2 Ткачёв – 39'     2:2 Бердников – 42'    

На восьмой минуте гол забил полузащитник «Арсенала» Артём Попов. На 35-й минуте нападающий «Торпедо» Аршак Корян сравнял счёт. На 39-й минуте голом отметился нападающий тульской команды Сергей Ткачёв. На 42-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Алексей Бердников, установив окончательный счёт встречи – 2:2.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17).

В следующем туре «Торпедо» примет у себя калининградскую «Балтику». Тульский «Арсенал» также примет на своём поле «Урал».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android