Франция — Бельгия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

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Сегодня, 9 сентября, в матче 2-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Франции и Бельгии. Команды будут играть на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Франция: Меньян, Гендузи, Дембеле, Динь, Канте, Коло Муани, Коне, Кунде, Салиба, Тюрам, Юпамекано.

Бельгия: Кастельс, Дебаст, Де Брёйне, Доку, Кастань, Лукебакио, Онана, Опенда, Теате, Тилеманс, Фас.

В группе 2 Лиги A также выступят сборные Израиля и Италии. Очный матч национальных команд начнётся также в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.