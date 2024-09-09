Шунин: Тюкавин и Захарян постоянно повторяли «чиназес», а я думал: «Что вы несёте вообще?»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился своими мыслями о том, как он изменился за время, проведённое в клубе, и вспомнил забавные моменты с молодыми игроками команды.

— Как ты изменился за 30 лет, что находился в «Динамо»?

— Я вот с каждым годом становлюсь старше, но смотрю на нашу молодёжь и понимаю: я такой же, как и они – такие же интересы, такой же максимализм, такие же приколы. Просто появляется больше дел и забот, а внутри я практически не изменился. Но когда я слышу, над чем они иногда смеются, думаю: «Какие же вы всё ещё дети». Тюкавин и Захарян постоянно повторяли «чиназес», а я думал: «Что вы несёте?», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Шуниным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.