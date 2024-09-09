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Словения — Казахстан: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

Словения — Казахстан: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА
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Сегодня, 9 сентября, в матче 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Словении и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Стожице» в Любляне. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Словения
1-й тайм
2 : 0
Казахстан
1:0 Шешко – 23'     2:0 Шешко – 28'    

Стартовые составы команд.

Словения: Облак, Брекало, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шешко, Целар.

Казахстан: Аймбетов, Самородов, Вороговский, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Алип, Марочкин, Малый, Быстров, Шацкий.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, (5:4 пен.). Cборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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