Словения — Казахстан: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

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Сегодня, 9 сентября, в матче 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Словении и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Стожице» в Любляне. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Словения: Облак, Брекало, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шешко, Целар.

Казахстан: Аймбетов, Самородов, Вороговский, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Алип, Марочкин, Малый, Быстров, Шацкий.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, (5:4 пен.). Cборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.