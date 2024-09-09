Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кипр — Косово, результат матча 9 сентября 2024, счёт 0:4, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Косова разгромила Кипр со счётом 4:0 в матче Лиги наций УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группы 2 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Кипра и Косова. Игра проходила на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке (Кипр). В качестве главного арбитра встречи выступил Себастьян Гисхамер (Австрия). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу сборной Косова.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Кипр
Окончен
0 : 4
Косово
0:1 Мурики – 9'     0:2 Мурики – 21'     0:3 Рахмани – 48'     0:4 Деллова – 55'    

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий Ведат Мурики, реализовав 11-метровый удар. Следующим отметился также Мурики, оформив дубль в игре. Затем забил мяч защитник Альбион Рахмани, пробив в правый угол ворот. Окончательный счёт встречи на 55-й минуте установил Люмбард Деллова — 4:0.

В группе 2 Лиги C также выступают сборные Литвы и Румынии. Очный матч национальных команд начнётся в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
Материалы по теме
Как работали российские тренеры в иностранных сборных. У Черчесова крутая компания!
Как работали российские тренеры в иностранных сборных. У Черчесова крутая компания!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android