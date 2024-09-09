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Сборная Косова разгромила Кипр со счётом 4:0 в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 2-го тура группы 2 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Кипра и Косова. Игра проходила на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке (Кипр). В качестве главного арбитра встречи выступил Себастьян Гисхамер (Австрия). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу сборной Косова.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий Ведат Мурики, реализовав 11-метровый удар. Следующим отметился также Мурики, оформив дубль в игре. Затем забил мяч защитник Альбион Рахмани, пробив в правый угол ворот. Окончательный счёт встречи на 55-й минуте установил Люмбард Деллова — 4:0.

В группе 2 Лиги C также выступают сборные Литвы и Румынии. Очный матч национальных команд начнётся в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.