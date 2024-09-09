Израиль — Италия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

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Сегодня, 9 сентября, в матче 2-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Израиля и Италии. Команды будут играть на нейтральном стадионе «Божик-Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Израиль: Герафи, Ехезкель, Шломо, Нахмиас, Ревиво, Абада, Каниковски, Лави, Перец, Соломон, Халайли.

Италия: Доннарумма, Гатти, Буонджорно, Бастони, Белланова, Фраттези, Риччи, Тонали, Димарко, Распадори, Кин.

В группе 2 Лиги A также выступают сборные Франции и Бельгии. Очный матч национальных команд начнётся также в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.