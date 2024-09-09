«Родина» обыграла «Сокол» в матче 9-го тура Первой лиги

Закончился матч 9-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Родина» из Москвы и саратовский «Сокол». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Андрей Фисенко. Встреча завершилась победой хозяев — 2:0.

На восьмой минуте забил нападающий «Родины» Матвей Бурлаков. На 59-й минуте нападающий хозяев Александр Юшин отметился вторым голом, установив окончательный счёт встречи — 2:0.

На данный момент таблицу Первой Лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился екатеринбургский «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17). «Родина» (14) занимает пятое место, тогда как «Сокол» (11) располагается на 12-й строчке.