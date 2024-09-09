Хавбек «Акрона» Джурасович: родители сказали — езжай в Россию, отличный шаг для карьеры

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, что родители поддержали его переход в российский чемпионат.

«Родители сказали — езжай в Россию, это отличный шаг для твоей карьеры. Мой отец тоже играл в футбол, мы с ним сели и всё обсудили, он сказал: «РПЛ — это топ-лига, переход в российский клуб — это то, что надо для твоего будущего». После этого долго не раздумывал, сел в самолёт, и вот я здесь. Ни капли не жалею о своём выборе», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джурасович сыграл за «Акрон» девять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.