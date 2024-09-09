Полузащитник «Акрона» Джурасович: после «Зенита» друзья говорили, что «Акрон» — топ-клуб

Хавбек «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, почему старт сезона получился для команды не слишком удачным.

— Старт «Акрона» получился не таким удачным. В чём главная проблема?

— Я не считаю, что у нас есть какие-то проблемы. Просто нам выпал довольно сложный календарь на старте турнира, мы уже сыграли с «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА. При этом всё равно показывали довольно качественный футбол, с тем же «Рубином» (1:2) нам просто слегка не повезло, по тому, как складывался матч, точно не заслуживали поражения. Но мы новая команда в РПЛ, в составе много новичков, нам нужно время, чтобы сыграться, и дальше всё будет только лучше.

— При этом в Кубке вам удалось победить по пенальти «Зенит»

— Да. Перед игрой, кстати, пообщались с Эраковичем, он рассказал о своей жизни в России, о том, как всё устроено в «Зените». Он наслаждается в Санкт-Петербурге, ему реально нравится в России. После матча звонили друзья и говорили, что «Акрон» — это реальный топ-клуб, потому что мы смогли обыграть сам «Зенит», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».