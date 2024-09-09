Нападающий сборной Германии Фюллькруг травмировался на тренировке

Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг сегодня, 9 сентября, травмировался на тренировке перед матчем 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Нидерландов. Об этом сообщает журналист Керри Гау в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Фюллькруг покинул тренировку своей команды из-за проблем с ахилловым сухожилием и икрой. Он провёл на тренировке меньше 25 минут. В субботу, 7 сентября, нападающий сыграл матч со сборной Венгрии (5:0), в котором отметился забитым голом.

Этим летом Никлас Фюллькруг перешёл из дортмундской «Боруссии» в английский «Вест Хэм Юнайтед». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 15 млн.