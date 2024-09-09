Словения — Казахстан: Шешко открыл счёт на 23-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Словении и Казахстана. Игра идёт на стадионе «Стожице» в Любляне. В качестве главного арбитра встречи выступает Жоау Педру Пиньейру. Матч начался в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в игре – 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Словения
Окончен
3 : 0
Казахстан
1:0 Шешко – 23' 2:0 Шешко – 28' 3:0 Шешко – 63'
На 23-й минуте забил нападающий сборной Словении Беньямин Шешко.
После 1-го тура Лиги наций УЕФА Словения набрала одно очко и на текущий момент располагается на второй строчке. Казахстан также заработал одно очко и занимает четвёртое место. Возглавляет квартет 3 Лиги B сборная Австрии с одним очком. Сборная Норвегии располагается на третьей строчке (одно очко).
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