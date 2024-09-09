Игрок «Акрона» Джурасович: знаю, что самое популярное в России слово начинается на «б»

Хавбек «Акрона» из Толльятти Алекса Джурасович рассказал, как продвигается его изучение русского языка.

«Начал потихоньку заниматься с репетитором, мы учимся вместе с Лончаром. Полагаю, для балканцев это всё же не самый сложный язык для изучения, встречается очень много слов, схожих с сербскими. Выучил ли плохие слова? Парочку, но уже знаю, что самое популярное слово в России начинается на букву «б», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джурасович сыграл за «Акрон» девять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.