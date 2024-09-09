«Он спокойно может играть в «Сьоне». Газзаев — об Антоне Миранчуке в новом клубе

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход Антона Миранчука в швейцарский клуб «Сьон» и поделился мнением, сможет ли футболист успешно проявить себя в новой команде.

«Думаю, он спокойно может играть в «Сьоне». Его квалификация и мастерство не вызывают у меня никаких сомнений. Так что я желаю ему самого лучшего и успехов», – приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, Антон Миранчук перешёл в «Сьон» в качестве свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года. В составе швейцарцев футболист будет выступать под 10-м номером. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». В составе московской команды хавбек провёл 217 матчей, забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.