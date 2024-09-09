Словения — Казахстан: Беньямин Шешко оформил дубль на 28-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Словении и Казахстана. Игра идёт на стадионе «Стожице» в Любляне. В качестве главного арбитра встречи выступает Жоау Педру Пиньейру. Матч начался в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в игре – 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте нападающий сборной Словении Беньямин Шешко оформил дубль во встрече.

После 1-го тура Лиги наций УЕФА Словения набрала одно очко и на текущий момент располагается на второй строчке. Казахстан также заработал одно очко и занимает четвёртое место. Возглавляет квартет 3 Лиги B сборная Австрии с одним очком. Сборная Норвегии располагается на третьей строчке (одно очко).