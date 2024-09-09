Стало известно, когда Неймар полностью восстановится после травмы

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар полностью восстановится после разрыва крестообразных связок этой осенью. Об этом сообщает издание As.

По информации источника, реабилитация футболиста затягивается. Форварду понадобится ещё два месяца, чтобы окончательно прийти в форму. Возвращение Неймара ожидается в ноябре текущего года. Игрок получил травму в октябре 2023 года во время матча квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2).

К «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года, перейдя из «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.