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Франция — Бельгия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Франция — Бельгия: Коло Муани открыл счёт на 30-й минуте

Франция — Бельгия: Коло Муани открыл счёт на 30-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Франции и Бельгии. Национальные команды играют на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Франция
2-й тайм
2 : 0
Бельгия
1:0 Коло Муани – 30'     2:0 Дембеле – 57'    

На 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани.

В группе 2 Лиги A также выступают сборные Израиля и Италии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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