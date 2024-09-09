Франция — Бельгия: Коло Муани открыл счёт на 30-й минуте

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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Франции и Бельгии. Национальные команды играют на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани.

В группе 2 Лиги A также выступают сборные Израиля и Италии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.