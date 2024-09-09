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Израиль — Италия: Фаджоли открыл счёт в матче на 38-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Израиля и Италии. Национальные команды играют на нейтральном стадионе «Божик-Арена» в Будапеште (Венгрия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). На момент написания новости счёт в матче — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Италии Николо Фаджоли.

В группе 2 Лиги A также выступают сборные Франции и Бельгии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.