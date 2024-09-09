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«Балтика» одержала волевую победу над «Тюменью» в матче 9-го тура Первой лиги

Закончился матч 9-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Сергей Куликов. Встреча завершилась волевой победой хозяев — 2:1.

На 13-й минуте гол забил защитник «Тюмени» Давид Шавлохов. На 26-й минуте нападающий «Балтики» Алекс Фернандес сравнял счёт, забив пенальти. На 44-й минуте голом отметился Абу-Саид Эльдарушев, выведя калининградцев вперёд и установив окончательный счёт встречи – 2:1.

На данный момент таблицу Первой Лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17). «Балтика» (16) занимает четвёртое место, тогда как «Тюмень» располагается на 18-й строчке с пятью очками.

В следующем туре «Балтика» поедет в гости к московскому «Торпедо». «Тюмень» примет на своём поле «Сокол».