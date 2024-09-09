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Сергей Ташуев рассказал о задачах «Ахмата» на текущий сезон

Сергей Ташуев рассказал о задачах «Ахмата» на текущий сезон
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о задачах, которые будут поставлены перед командой на текущий сезон.

— Какие турнирные задачи в этом сезоне вы ставите перед командой после своего возвращения?
— Заняв пятое место с командой, я для себя выбрал стратегию, по которой во второй год своей работы хотел вывести команду на третье место. На сегодня же мне нужно решить локальную задачу. Глобально мы обязаны подняться вверх и бороться за самые высокие места. В принципе, в нашем чемпионате можно играть со всеми.

Для меня самое важное — чтобы «Ахмат» в дальнейшем был в числе лидеров российского футбола. Но пока нам важно решить первичные задачи, чтобы затем поступательно идти вверх по турнирной таблице. Наше текущее положение в таблице не особо приятное, но там не настолько всё плохо. Нам нужно много работать и вывести команду на другой уровень, — приводит слова Ташуева официальный сайт «Ахмата».

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