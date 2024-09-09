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Результаты матчей Первой лиги 9 сентября

Результаты матчей Первой лиги 9 сентября
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Сегодня, 9 сентября, в 9-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 завершились три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 9 сентября:

«Торпедо» Москва — «Арсенал» Тула — 2:2;
«Родина» — «Сокол» — 2:0;
«Балтика» — «Тюмень» — 2:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 19 очков в девяти встречах. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал», заработавший 18 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 17 очков в девяти встречах.

Последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Тюмень», заработавший пять очков после девяти игр. На 17-й строчке располагается «СКА-Хабаровск».

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