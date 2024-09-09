Футболист «Акрона» Джурасович: в месяц трачу 20-30 тысяч рублей

Хавбек «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, сколько тратит денежных средств ежемесячно.

— Если сравнивать Тольятти и Суботицу, то на продукты, в ресторанах цены примерно одинаковые. Глобальной разницы точно нет. Такси в России немного подешевле, это да.

— Сколько вам нужно денег, чтобы комфортно прожить месяц? Можете сравнить траты в Сербии и России?

— В Сербии я жил в одном доме с родителями и сестрой, поэтому никогда толком за финансами не следил и не подсчитывал. В России мы постоянно путешествуем на выезды, часто играем, и у меня даже времени-то нет тратить деньги. В Тольятти, как и в Суботице, цены не особо высокие, поэтому в месяц у меня выходит где-то 20-30 тыс. рублей, но точно меньше 50, — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джурасович сыграл за «Акрон» девять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.