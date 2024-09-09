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Экс-игрок «Зенита» Баранник: Антон Миранчук не был лидером «Локомотива»

Экс-игрок «Зенита» Баранник: Антон Миранчук не был лидером «Локомотива»
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал трансфер Антона Миранчука в швейцарский «Сьон» и поделился мнением, как этот переход может повлиять на карьеру футболиста.

«Время покажет, переход в «Сьон» — шаг вперёд или назад. Он имеет шанс заявить о себе в Европе. Но это не ведущий европейский клуб. Возможно, это и неплохо. Если он себя не проявит на этом уровне.

Он игрок неплохой, но и в лучшие годы он не был лидером «Локомотива». Миранчук не играл там решающую роль. Уезжая в европейскую команду, ты должен становиться лидером клуба. Для него это будет большой экзамен», — приводит слова Баранника Legalbet.

Напомним, Антон Миранчук перешёл в «Сьон» в качестве свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.

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