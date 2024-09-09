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Израиль — Италия: Мойзе Кин увеличил преимущество команды на 62-й минуте

Израиль — Италия: Мойзе Кин увеличил преимущество команды на 62-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Израиля и Италии. Национальные команды играют на нейтральном стадионе «Божик-Арена» в Будапеште (Венгрия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). На момент написания новости счёт в матче — 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 2
Италия
0:1 Фаджоли – 38'     0:2 Кин – 62'     1:2 Абу Фани – 90'    

На 38-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Италии Николо Фаджоли. Затем на 62-й минуте увеличил преимущество Италии форвард Мойзе Кин, пробив по центру ворот.

В группе 2 Лиги A также выступают сборные Франции и Бельгии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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