Словения дома разгромила Казахстан в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Словении и Казахстана. Игра прошла на стадионе «Стожице» в Любляне. В качестве главного арбитра встречи выступал Жоау Педру Пиньейру. Словения разгромила Казахстан со счётом 3:0.

На 23-й и 28-й минутах отличился нападающий сборной Словении Беньямин Шешко. На 63-й минуте Шешко забил свой третий мяч в матче, оформив хет-трик и установив окончательный счёт.

После 2-го тура Лиги наций УЕФА Словения набрала четыре очка располагается на первом строчке в турнирной таблице группы. Казахстан заработал одно очко и занимает четвёртое место. На втором месте квартет 3 Лиги B располагается сборная Норвегии, набрав четыре очка после двух матчей. Сборная Австрии располагается на третьей строчке и заработав одно очко.