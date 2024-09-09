Сборная Италии обыграла Израиль в матче Лиги наций УЕФА

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Завершился матч 2-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Израиля и Италии. Игра проходила на нейтральном стадионе «Божик-Арена» в Будапеште (Венгрия). В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Кружляк (Словакия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сборной Италии.

На 38-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Италии Николо Фаджоли. Затем на 62-й минуте увеличил преимущество Италии форвард Мойзе Кин, пробив по центру ворот. На 90-й минуте один мяч отыграл полузащитник Израиля Мохаммад Абу Фани.

В группе 2 Лиги A также выступают сборные Франции и Бельгии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.