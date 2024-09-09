Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Бельгия, результат матча 9 сентября 2024, счёт 2:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Франция одержала победу над Бельгией в матче Лиги наций УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Франции и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер (Германия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Франции.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Бельгия
1:0 Коло Муани – 30'     2:0 Дембеле – 57'    

На 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. Следующим на 57-й минуте встречи отметился Усман Дембеле, забив гол в девятку.

В группе 2 Лиги A также выступают сборные Израиля и Италии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
Материалы по теме
Как работали российские тренеры в иностранных сборных. У Черчесова крутая компания!
Как работали российские тренеры в иностранных сборных. У Черчесова крутая компания!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android