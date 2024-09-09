Норвегия победила Австрию в домашнем матче Лиги наций

Завершился матч 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Норвегии и Австрии. Игра прошла на стадионе «Уллевол» в Осло. В качестве главного арбитра встречи выступал Никола Дабанович. Норвегия обыграла Австрию со счётом 2:1.

На девятой минуте счёт в матче открыл полузащитник Норвегии Феликс Хорне. На 37-й минуте счёт сравнял полузащитник Австрии Марсель Забитцер. На 80-й минуте голом отметился нападающий хозяев Эрлинг Холанд, установив окончательный счёт встречи — 2:1.

После 2-го тура Лиги наций УЕФА Норвегия набрала четыре очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице группы. Австрия заработала одно очко и занимает третье место. На первом месте в квартете 3 Лиги B находится сборная Словакии, набрав четыре очка после двух матчей. Сборная Казахстана располагается на четвёртой строчке, заработав одно очко.