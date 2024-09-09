Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 9 сентября 2024 года

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Сегодня, 9 сентября, во 2-м туре Лиги наций УЕФА состоялись восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 9 сентября:

Лига С. Группа 2. Румыния — Литва — 3:1;

Лига С. Группа 2. Кипр — Косово — 0:4;

Лига B. Группа 4. Черногория – Уэльс — 1:2;

Лига B. Группа 4. Турция — Исландия — 3:1;

Лига B. Группа 3. Словения — Казахстан — 3:0;

Лига B. Группа 3. Норвегия — Австрия — 2:1;

Лига A. Группа 2. Франция — Бельгия — 2:0;

Лига A. Группа 2. Израиль — Италия — 1:2.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.