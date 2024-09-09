Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 9 сентября 2024 года

Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 9 сентября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, во 2-м туре Лиги наций УЕФА состоялись восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 9 сентября:

Лига С. Группа 2. Румыния — Литва — 3:1;
Лига С. Группа 2. Кипр — Косово — 0:4;
Лига B. Группа 4. Черногория – Уэльс — 1:2;
Лига B. Группа 4. Турция — Исландия — 3:1;
Лига B. Группа 3. Словения — Казахстан — 3:0;
Лига B. Группа 3. Норвегия — Австрия — 2:1;
Лига A. Группа 2. Франция — Бельгия — 2:0;
Лига A. Группа 2. Израиль — Италия — 1:2.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
Материалы по теме
Нападающий сборной Германии Фюллькруг травмировался на тренировке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android