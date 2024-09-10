Шунин: были разговоры о переходе в «Спартак», но не представляю себя в другой футболке

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи о его возможном переходе в «Спартак». Голкипер объяснил своё отношение к этой ситуации и рассказал, почему не представляет себя в футболке другого клуба.

— «Спартак» искал опытного вратаря ― в итоге подписал Довбню. К тебе не обращались?

— Давай скажем, что нет, ха-ха. Разговоры вокруг были, но не больше. Ничего конкретного.

— Если бы была конкретика, пошёл бы?

— Я себя в футболке другого клуба, кроме «Динамо», представить не могу, а ты про «Спартак». Болельщики бы точно не поняли – ни одной, ни другой команды, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову

Полное интервью с Шуниным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.