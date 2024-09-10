Юрий Сёмин: Семак справедливо признан лучшим тренером РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение РПЛ признать Сергея Семака лучшим тренером чемпионата по итогам июля-августа.

«Справедливо, что Семак стал лучшим тренером РПЛ. «Зенит» набрал больше всех очков в чемпионате страны, так что всё логично. У кого больше очков, тот и лучший. Даже обсуждать нечего», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, мнения при выборе лучшего тренера разделились. В голосовании болельщиков победил Деян Станкович из «Спартака». Телеэксперты выбрали Михаила Галактионова из «Локомотива». А кандидатуру Семака поддержали почти все эксперты РПЛ.

По итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.