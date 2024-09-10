Тимощук — о матче с «Кайратом»: физически себя хорошо чувствовал, вкатился в игру хорошо

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился своими впечатлениями об участии в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).

— Такое ощущение, что вы могли бы и побольше сыграть?

— Да, мог. Ну а что, Андрей уже сошёл, поэтому я и так чуть-чуть дольше продержался. Физически себя хорошо чувствовал, вкатился в игру хорошо. В принципе, проблем не видел. Думаю, что в целом хороший получился матч. Это самое главное. Единственное, наверное, о чём можно сказать, — что пропустили три мяча. Нужно будет над этим поработать, разобрать те ошибки, которые были.

— В 45 лет за основной состав «Зенита» точно никто не играл.

— Это товарищеский матч. Но рад, что это удалось, и рад, что такой праздник. Для товарищеского матча достаточно много людей пришло поддержать. Я думаю, что атмосфера была супер. И ещё раз спасибо стадиону за поддержку, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».