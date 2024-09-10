Агент Алексей Сафонов: Тюкавин забьёт 15 голов, если останется в «Динамо» на весь сезон

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал заявление футболиста о намерении забить минимум 15 голов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я не сомневаюсь, что он их забьёт. Правда, если он уедет зимой, то, наверное, не успеет. А если он проведёт весь сезон в «Динамо», то он забьёт 15 мячей», – приводит слова Сафонова Metaratings.

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин провёл восемь игр за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.