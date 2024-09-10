Латышонок: провести остаток карьеры в «Зените» было бы большим достижением для меня

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, что провести остаток своей карьеры в санкт-петербургском клубе стало бы большим достижением. Также он рассказал, как привыкает к Санкт-Петербургу.
— Насколько тяжело южному человеку, как вы, жить в пасмурном Санкт-Петербурге?
— Я в Калининграде пять лет жил, вообще отлично. Мне нравится такая пасмурная погода. Обожаю, когда идёт дождь. Жена не любит, она с ума сходила первое время в Калининграде. Но для меня тренироваться в дождь — самое то.
— Вы бы хотели попробовать свои силы в Европе?
— Хотел бы, но посмотрим, как всё сложится. Я счастлив в «Зените». Провести остаток карьеры в команде было бы большим достижением.
— Цель — стать легендой «Зенита»?
— Я бы так громко не говорил. Хочется стать важным игроком, приносить пользу. Там уже посмотрим. Главное, тренироваться и качественно играть, — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».