Латышонок: провести остаток карьеры в «Зените» было бы большим достижением для меня

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, что провести остаток своей карьеры в санкт-петербургском клубе стало бы большим достижением. Также он рассказал, как привыкает к Санкт-Петербургу.

— Насколько тяжело южному человеку, как вы, жить в пасмурном Санкт-Петербурге?

— Я в Калининграде пять лет жил, вообще отлично. Мне нравится такая пасмурная погода. Обожаю, когда идёт дождь. Жена не любит, она с ума сходила первое время в Калининграде. Но для меня тренироваться в дождь — самое то.

— Вы бы хотели попробовать свои силы в Европе?

— Хотел бы, но посмотрим, как всё сложится. Я счастлив в «Зените». Провести остаток карьеры в команде было бы большим достижением.

— Цель — стать легендой «Зенита»?

— Я бы так громко не говорил. Хочется стать важным игроком, приносить пользу. Там уже посмотрим. Главное, тренироваться и качественно играть, — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».