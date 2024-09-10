Тюкавин прокомментировал свою возможную карьеру в Европе

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил свою возможную будущую карьеру в Европе.

— Есть ли у вас амбиции попробовать силы в Европе?

— Если буду без травм постоянно играть за «Динамо», забивать и меня заметят, почему бы и нет. Когда придёт дело к этому, будут какие-то бумаги или заинтересованность, обсудим всё с руководством «Динамо» и примем решение.

— Какой чемпионат подошёл бы вам больше всего?

— Мне, конечно же, нравится Испания. А там, не знаю — как случится.

— Хотели бы воссоединиться с Арсеном Захаряном в «Реал Сосьедаде»?

— Конечно, с удовольствием. С ним, к сожалению, не так тесно и часто общаемся. Сейчас, знаю, у него травма. Желаю ему быстрее восстановиться, чтобы мы наконец смотрели его игры по телевизору, — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт».

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин провёл восемь игр за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ.