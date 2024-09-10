Андрей Ещенко сравнил стили игры «Краснодара» при Ивиче и Мусаеве

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко поделился мнением об изменениях в игре «Краснодара» после смены главного тренера. Специалист сравнил подходы Владимира Ивича и Мурада Мусаева к построению игры команды, а также прокомментировал ситуацию с нападающим Джоном Кордобой.

«Ивич играл более прагматично, Мусаев больше сосредоточен на атаке. Посмотрим, как у команды будет получаться дальше. Вроде, нормальная у них скамейка. Ситуация с Кордобой? Это их дело, как найти с ним общий язык и дальше помогать ему играть», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что «Краснодар» готов продать нападающего Кордобу в «Спартак» за € 16 млн, но колумбийский футболист посчитал сделанное красно-белыми предложение «недостаточным».