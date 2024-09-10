Рональд Куман рассказал, будет ли он вызывать Депая в национальную команду Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что переход Мемфиса Депая в бразильский «Коринтианс» скорее всего не скажется на вызовах в национальную команду.

«Я не одобрял переход Бергвейна в Саудовскую Аравию, с Мемфисом всё может быть по-другому. Уровень лиги в Бразилии другой. Так что да, Депай всё ещё может быть частью национальной команды, но это зависит от его физической формы и от того, достигнет ли он своего уровня», — приводит слова Кумана инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Рональд Куман раскритиковал решение Бергвейна продолжить карьеру в Саудовской Аравии, заявив, что футболист предпочёл деньги спортивной составляющей. Кроме того, Рональд объявил, что не будет вызывать Бергвейна в сборную страны. По данным Романо, Депай в ближайшее время станет игроком «Коринтианса».